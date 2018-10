Flying Angels Fundation lancia la campagna #salvALI

editato in: da

(Teleborsa) – Si chiamerà #salvALI ed è un’iniziativa che garantisce il trasporto aereo dei bambini gravemente malati, che non possono essere curati nel loro paese, e di equipe mediche che partono per missioni chirurgiche nei paesi in via di sviluppo. La campagna promossa dalla onlus Flying Angels Foundation a sostegno del Fondo Emergenza Voli, partirà il 4 novembre 2018, andando in onda su La7 e su Primocanale dal 4 al 10 novembre, mentre sarà all’interno degli aeroporti italiani dal 10 al 19 novembre.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, di Assaeroporti ed ENAC. Parteciperà anche Alitalia, in qualità di partner, garantendo il trasporto di alcuni dei piccoli pazienti. Anche la Federazione Italiana Rugby, insieme a tutti i tifosi della Nazionale, supporterà la campagna in occasione del Cattolica test match tra Italia e Georgia, previsto per il 10 novembre a Firenze.

Testimonial della campagna è Daniel, un bambino nigeriano di 18 mesi che nella primavera di quest’anno ha volato fino a Genova per essere sottoposto a una delicatissima operazione al cuore presso il Gaslini.

“Ci sono bambini gravemente malati che hanno disperato bisogno di cure – ha affermato Francesco Maria Greco, Presidente di Flying Angels – è necessario pertanto intervenire sempre con tempestività. Un volo aereo è per loro l’unica speranza”.

“L’ENAC ha voluto essere partecipe di questa meritoria iniziativa per fornire un contributo al diritto alle cure e alla salute che dovrebbero essere garantiti a tutti”, ha dichiarato Alessio Quaranta, Direttore Generale di ENAC, ricordando l’impegno dell’Ente e del settore aeroportuale ai temi legati alla solidarietà ed augurandosi la “fattiva collaborazione” di tutti.

Valentina Lener, Direttore Generale di Assaeroporti, l’Associazione Italiana Gestori Aeroporti, ha commentato positivamente il progetto: “Siamo orgogliosi di poter contribuire a questa ammirevole iniziativa insieme agli aeroporti associati che hanno aderito numerosissimi alla campagna di sensibilizzazione #salvALI, garantendone la diffusione su tutto il territorio nazionale”.

Fra gli scali coinvolti quelli di Alghero, Bari, Bergamo, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Crotone, Cuneo, Firenze, Foggia, Genova, Lamezia Terme, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Olbia, Palermo, Perugia, Pescara, Pisa, Reggio Calabria, Rimini, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Taranto, Torino, Trapani, Trieste, Venezia e Verona.