flybmi, compagnia aerea britannica “chiude” improvvisamente

(Teleborsa) – British Midland Regional Limited, compagnia aerea con sede a East Midlands nota con il brand flybmi, ha annunciato di aver cessato con effetto immediato le operazioni di volo. Flybmi, con 376 dipendenti con sede nel Regno Unito, Germania, Svezia e Belgio, gestiva 17 aeromobili regionali e operava su verso 25 città europee. La compagnia aerea, che ha trasportato 522.000 passeggeri ed effettuato 29.000 voli nel 2018, operava in regime di codeshare con Lufthansa, Brussels Airlines, Turkish Airlines, Loganair, Air France e Air Dolomiti.

In una nota ufficiale, flybmi imputa la decisione di interrompere l’attività con “i costi del carburante e del carbonio, quest’ultimo derivante dalla recente decisione dell’UE di escludere le compagnie aeree del Regno Unito dalla piena partecipazione al sistema di scambio delle emissioni”. Inoltre, sulle prospettive future ha pesato l’incertezza creata dal processo Brexit, una situazione di difficoltà che investe il settore delle compagnie aeree regionali. Negli ultimi sei anni gli azionisti della compagnia aerea avevano garantito investimenti per oltre 40 milioni di sterline

Sul sito web flybmi sono riportate le indicazioni e i suggerimenti di rimborso e riprotezione dei passeggeri che hanno acquistato titoli di viaggio. L’unico aeroporto italiano su cui operava flybmi è Milano Bergamo, con rotta verso Monaco di Baviera in codeshare con Lufthansa. Air Dolomiti ha predisposto una tariffa ad hoc di euro 85 one way, espressamente rivolta ai passeggeri ex flybmi, vendibile su propri voli da Verona e Bologna per Monaco di Baviera, esclusivamente tramite il Call center di Air Dolomiti e di flybmi.