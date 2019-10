FlixTrain continua a espandersi in Europa

editato in: da

(Teleborsa) – A un anno e mezzo dal lancio, FlixTrain si prepara a espandersi in Europa: nel 2020 i treni verdi debutteranno in Svezia sulle rotte Stoccolma-Malmö e Stoccolma-Göteborg e collegheranno nuove città in Germania.

In Francia, dove il mercato è in procinto di essere liberalizzato, il governo sta conducendo test su rotte selezionate per verificare la sostenibilità economica di un’eventuale espansione anche entro i confini dell’Esagono. L’autorità nazionale di regolazione, ARAFER, aveva chiesto alle parti interessate di condividere i propri piani 18 mesi prima dell’inizio delle operazioni, e sta ora verificando, su richiesta, la fattibilità su alcune rotte selezionate.

Cresce inoltre, informa una nota, l’offerta del gruppo FlixMobility, che, dopo aver rivoluzionato il mercato delle autolinee con il marchio FlixBus, continua a investire nella direzione di una mobilità sempre più intermodale e green.

“In Svezia stiamo assistendo a una domanda crescente di collegamenti ferroviari: con FlixTrain vogliamo garantire ai passeggeri svedesi un’alternativa per tutte le tasche, affidabile e di qualità, contribuendo allo stesso tempo alla transizione verso il trasporto sostenibile attualmente in atto”, ha affermato Peter Ahlgren, Managing Director di FlixBus Sweden.

FlixTrain valuterà le possibilità di entrare nel mercato francese nel 2020, quando dovrà presentare la domanda ufficiale.

“La liberalizzazione del mercato ferroviario ci offre un’occasione unica per continuare ad ampliare la nostra offerta di mobilità, ampliando la gamma dei servizi a disposizione dei nostri passeggeri in Francia”, ha dichiarato Yvan Lefranc-Morin, Managing Director di FlixBus.