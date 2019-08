Flixbus, aumento del 50% sulle prenotazioni

editato in: da

(Teleborsa) – Estate boom per Flixbus che cresce molto in Italia. Secondo l’operatore del trasporto autobus, nel periodo giugno-agosto, c’è stato il 50% in più delle prenotazioni rispetto allo scorso anno, grazie anche al massiccio potenziamento della rete domestica che ha portato all’integrazione in 450 città in tutta Italia.

Secondo Flixbus, le tendenze principali con riferimento ai flussi di traffico è riferita alla crescita maggiore sulle tratte verso sud (+72%) e i collegamenti verso gli aeroporti. All’estero, invece, la Francia è la nazione più ambita dai passeggeri italiani, mentre la Spagna è quella più in crescita.