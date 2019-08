Flixbus, accordo con Kamil Koc per ampliare rete in Turchia

editato in: da

(Teleborsa) – FlixBus sigla un accordo con la società Kamil Koc, il più affermato operatore di trasporto bus della Turchia, per entrare a far parte della rete FlixBus.

Ad oggi, l’operatore turco serve ben 61 città e sarà gradualmente integrata nella vasta rete della conpagnia low cost. L’accordo entrerà in vigore dopo l’approvazione da parte delle autorità competenti.

Jochen Engert, CEO e fondatore di FlixMobility ha dichiarato: “Siamo felici di dare il benvenuto a Kamil Koc nella nostra famiglia, in modo da iniziare una nuova era per quanto riguarda il mercato della mobilità in Turchia“.

“La nostra visione – continua Engert – vuole offrire una mobilità sostenibile e intelligente beneficiando al contempo del know-how locale di Kamil Koc“. “Una volta avviato il servizio, l’obiettivo è quello di espandere la rete esistente e per ottimizzare l’offerta rispetto alla domanda e rendere l’esperienza dei passeggeri sempre migliore. I viaggiatori turchi potranno beneficiare di mobilità accessibile, elevati standard di sicurezza, ottimo servizio e opzioni di viaggio più complete e convenienti” ha concluso il CEO.