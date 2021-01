Five Below, vendite trimestrali in crescita

editato in: da

(Teleborsa) – Five Below ha alzato il velo sui risultati delle vendite per il trimestre che va dal 1 ° novembre 2020 al 2 gennaio 2021. La società ha annunciato che le vendite nette per il periodo delle vacanze natalizie sono aumentate del 21,1% a 722,3 milioni di dollari e si confrontano con i 596,6 milioni di dollari registrati nell’analogo periodo di nove settimane dal 3 novembre 2019 al 4 gennaio 2020.

Le vendite comparabili per il periodo delle vacanze sono aumentate del 10,1%.



Outlook quarto trimestre 2020

Five Below ha detto di aspettarsi, per l’ultimo trimestre dell’anno che si è da poco concluso, vendite nel range 835-840 milioni in crescita del 21,5%-??22,2%. L’EPS è visto tra 2,08-2,12 dollari.

Guidance per l’intero anno fiscale 2020

Per l’anno 2020 la società stima un giro d’affari compreso tra 1,939 miliardi a 1,944 miliardi in espansione dal 5% al 5,2%. L’utile per azione è atteso nella forchetta 2,07-2,11 dollari.