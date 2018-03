Fiumicino unico scalo italiano premiato da Airport Service Quality

(Teleborsa) –

(ACI)ha annunciato i vincitori dei prestigiosi riconoscimenti 2017(ASQ). Fra essi compare per la prima volta, guidata dae seguitoe da Porto Airport.

Mumbai detiene il primo posto per gli aeroporti in Asia-Pacifico che servono oltre 40 milioni di passeggeri all’anno. In Nord America, questo primo posto va a Toronto Pearson.

In Europa l’aeroporto Newcastle è primo nella fascia 2-5 milioni di passeggeri; Sochi in quella tra 5 e 15 milioni; Atene tra la fascia 15-25 mlm e il Moscow Sheremetyevo tra 25 e 40 mln.

ASQ è l’unico programma a livello mondiale che misura le opinioni dei passeggeri su 34 indicatori chiave di prestazione. Il 74% dei 100 aeroporti più trafficati al mondo fa parte della rete ASQ che offre 600.000 sondaggi individuali all’anno in 42 lingue in 84 paesi. Il programma ha preso in considerazione 343 aeroporti nel 2017.