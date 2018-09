Fiumicino, torna l’Airport Opera Live per i passeggeri

editato in: da

(Teleborsa) – La musica lirica incanta i passeggeri dell’aeroporto Leonardo da Vinci. Lo scalo di Fiumicino ha ospitato, questa mattina (17/09/2018), due performance di musica lirica, organizzate da Aeroporti di Roma in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma. L’area di imbarco E per i voli internazionali extra Schengen e l’area B dedicata ai voli nazionali ed europei hanno ospitato le esibizioni dei giovani artisti di Fabbrica, il primo Young Artist Program che dà la possibilità a talenti emergenti italiani e stranieri, già formati presso conservatori e accademie, di inserirsi nel mondo dello spettacolo.

Tutto al femminile il cast artistico – una soprano, due mezzosoprani e una pianista – che ha interpretato arie delle maggiori opere liriche di Sergej Rachmaninov, Giuseppe Verdi, Georges Bizet, Giacomo Puccini e Wolfgang Amadeus Mozart. I passeggeri presenti, stupiti dalle note del pianoforte, risuonate tra i gate di imbarco, hanno assistito ai due concerti, della durata di 20 minuti ciascuno, che hanno suscitato entusiasmo e applausi.

L’evento rientra tra le molteplici iniziative che la società Aeroporti di Roma ha avviato per migliorare la qualità del tempo trascorso in aeroporto come vetrina culturale internazionale dove vengono eseguite le anteprime dei maggiori spettacoli in programma sulla Capitale.