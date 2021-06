Fiumicino, Polizia di Stato e ADR insieme per la donazione di sangue

editato in: da

(Teleborsa) – Donatorinati della Polizia di Stato scende in pista a Fiumicino con lo slogan “Dona sangue Dona la vita”. L’’iniziativa congiunta con Aeroporti di Roma ha visto mobilitarsi donatori e volontari per una raccolta straordinaria di sangue, che si è tenuta questa mattina, 4 giugno 2021, presso le partenze del terminal T3 dell’Aeroporto Leonardo Da Vinci.

I volontari a bordo di un’auto emoteca della Croce Rossa Italiana sono stati accolti dal personale medico e infermieristico presso l’apposita postazione, un gazebo collocato presso il terminal aeroportuale.

L’’iniziativa sarà il preludio di un altro grande evento: l’Organizzazione Mondiale della Sanità quest’anno ha scelto l’Italia per ospitare le celebrazioni della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue (World Blood Donor Day), che ricorre il 14 giugno.

“La donazione del sangue è un gesto nobile. La nostra missione è di essere al servizio dei cittadini e l’associazione Donatorinati della Polizia di Stato con la sua opera interpreta al meglio il nostro esserci sempre”, ha dichiarato il Capo della Polizia Lamberto Giannini. ù

“Abbiamo avuto il privilegio di poter essere vaccinati come una delle prime categorie. Penso, pertanto, che sia giusto da parte nostra contribuire alle esigenze sanitarie che riguardano l’intera popolazione donando sacche di sangue”, ha sottolineato Giovanni Casavola, primo dirigente della Polizia di Frontiera, aggiungendo che ciò testimonia che “la Polizia non è soltanto operativa all’interno dello scalo per garantire la sicurezza ai passeggeri, ma è presente anche fuori con iniziative dal valore sociale come quella di oggi”.

“Progetti come questi troveranno sempre aperte le porte di Aeroporti di Roma a testimonianza del ruolo sociale del Gruppo che continua ad assicurare il massimo supporto alle Istituzioni e al territorio”, ha dichiarato Marco Troncone Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma

Il presidente di Donatorinati, Claudio Saltari, ha affermato “la nostra presenza in aeroporto vuole essere l’inizio di una nuova stagione per le persone e per il mondo dei donatori di sangue”. La Onlus costituita nel luglio del 2003 per iniziativa di un gruppo di appartenenti alla Polizia di Stato, organizza ogni mese eventi in tutta Italia per la raccolta sangue.