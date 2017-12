Fiumicino, i passeggeri costruiranno un albero di Natale in Lego per aiutare i bambini della Siria

(Teleborsa) – Un albero di Natale alto più di tre metri e che, da oggi fino all’Epifania, potrà essere realizzato dai passeggeri dell’aeroporto Leonardo Da Vinci con oltre 20.000 mattoncini lego.

Per ogni mattoncino, i viaggiatori se vorranno potranno donare un contributo a favore dei tanti bambini che, nel mondo, vivono in condizioni disagiate diventando inoltre “Amico dell’UNICEF. In questo momento una delle priorità è acquistare e distribuire indumenti invernali per i bambini della Siria e le loro famiglie.

Si tratta della prima delle iniziative per le festività natalizie messe in calendario da Aeroporti di Roma presso lo scalo di Fiumicino.