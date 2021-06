Fiumicino, al via partnership Valtur-AdR

editato in: da

(Teleborsa) – Rendere ancora più gratificante e piacevole il tempo vacanza fin dall’arrivo allo scalo di partenza: questo l’obiettivo dell’innovativa iniziativa targata Valtur “Il piacere dello shopping, prima del viaggio!” creata con Aeroporti di Roma che può contare su un servizio altamente personalizzato di cui usufruire comodamente da casa, sotto il segno di esclusività, personalizzazione e praticità.

Questa formula – si legge nella nota – “consentirà di prendere visione da remoto della sofisticata e articolata offerta shopping dei differenti negozi dell’aeroporto di Roma Fiumicino Leonardo Da Vinci, pre-ordinando ciò che si desidera e trovandolo già pronto prima di imbarcarsi”.



“Personal Shopper” e “Click & Collect” i due pillar che contraddistinguono l’operazione di cui potrà beneficiare chi viaggia da Roma con Valtur: il primo offre la possibilità di usufruire della consulenza di una figura specializzata che, oltre a fornire informazioni e consigli sui marchi presenti nelle raffinate boutique del Tax Free Mall dell’aeroporto, potrà effettuare un pre-ordine a nome dei clienti Valtur, garantendo loro la certezza di trovare ciò che desiderano già preparato per l’imbarco: orientandosi tra capi di abbigliamento, accessori e beauty lines, il personal shopper andrà a “pescare” tra i più iconici luxury brand.

Il “Click & Collect” consente invece di prenotare online, comodamente prima della partenza, gli articoli del duty-free usufruendo di prezzi vantaggiosi ( dai profumi, agli articoli di skincare e make-up, vini passando per spumanti e champagne delle migliori marche). I prodotti prenotati – si legge – “potranno poi essere pagati e ritirati direttamente il giorno della partenza alla cassa dedicata del negozio Aelia Duty Free presente nell’Area di Imbarco E, subito dopo i controlli di sicurezza”.

IL VIAGGIO COME ESPERIENZA – “Questa iniziativa si inserisce in un articolato piano di attività pensate per caratterizzare il format di vacanza Valtur con la soddisfazione dei desideri dei nostri ospiti, modellando realmente l’esperienza sulla base delle loro esigenze e aprendo il perimetro di un soggiorno standardizzato e definito da uno schema preciso. L’idea è quella di proporre ai clienti Valtur un ventaglio di servizi ancora più esclusivi, nel senso letterale del termine, per rendere il loro viaggio il più piacevole e leggero possibile: pensa a tutto Valtur, anche allo shopping in aeroporto, scegliendo tra brand del cuore e trovando tutto già pronto, impacchettato e già oltre i varchi dei controlli. Quella tra Valtur e Aeroporti di Roma è, insomma, un’affinità elettiva, mirata a fornire ai comuni clienti del tempo di qualità, con la stessa attenzione al dettaglio e a un servizio impeccabile”, commenta Sara Prontera, Marketing Manager Valtur.

FIUMICINO, UN AEROPORTO A MISURA DI PASSEGGERO – “Questa iniziativa si innesta in una visione end-to-end dell’esperienza di viaggio, ed è volta a far vivere il mondo dello shopping aeroportuale ben prima dell’arrivo dei passeggeri presso lo scalo di Fiumicino. – commenta Raffaele Pasquini, Head of marketing non-avio & Core Categories di ADR – Siamo costantemente impegnati nel dare risposte concrete ai bisogni dei nostri passeggeri, che si dimostrano sempre più attenti a concetti quali l’omnicanalità ed aperti a sfruttare le opportunità legate all’integrazione del

mondo online con quello offline: crediamo dunque che il servizio di pre-ordering di prodotti degli migliori brand retail attraverso le Personal Shopper, come anche il Click & Collect offerto da Aelia Duty Free, siano due esempi dell’impegno che muove tutti noi nell’offrire prodotti e servizi a chiaro valore aggiunto per il passeggero”.