Fitch taglia ancora le stime dell’Italia: solo + 0,1%

editato in: da

(Teleborsa) – Fitch torna a tagliare le stime di crescita dell’Italia. Secondo il “Global Economic Outlook“, nel 2019 il PIL del nostro Paese crescerà solo dello 0,1%, con una riduzione rispetto all’1,1% dello scorso dicembre. Nel 2020 la crescita attesa viene ridotta dall’1,2% allo 0,5%.

L’Italia, dopo la Turchia, è stato il paese che ha subito la revisione più pesante del PIL 2019, pari a un punto percentuale nel giro di un trimestre.

Già a febbraio Fitch aveva tagliato le previsioni di crescita italiana allo 0,3%.

Anche le prospettive della crescita globale sono state viste in calo, al 2,8% dal 3,1% la crescita mondiale per il 2019 e al 2,8% dal 2,9% quella per il 2020, ma l’agenzia non prevede una recessione globale. Il calo della crescita, specifica Fitch, di “0,4 punti percentuali fra il 2018 e il 2019 è il maggiore su base annua dal 2012”.