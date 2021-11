Fitch conferma rating di FS Italiane a BBB- con outlook stabile

(Teleborsa) – Fitch Ratings ha rilasciato la valutazione annuale del profilo di credito di Ferrovie dello Stato Italiane, confermando l’Issuer Default Rating a “BBB-” e l’outlook stabile (che riflette quello della Repubblica Italiana). L’agenzia di rating ha inoltre confermato lo Standalone Credit Profile di FS Italiane a “bbb-“, anch’esso in linea con quello della Repubblica Italiana

Fitch evidenzia che i contributi in conto capitale da parte dello Stato coprono circa il 70% della spesa per investimenti consolidata e prevede che questa quota salga a circa l’80% nell’ambito del Recovery Plan. FS sarà infatti “significativamente coinvolta nell’attuazione del PNRR italiano, in quanto beneficiaria di oltre il 10% (circa 30 miliardi di euro) dei fondi complessivi del piano”, si legge nell’analisi.