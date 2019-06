Fitch: “Con nuovi dazi crescita globale a rischio”

editato in: da

(Teleborsa) – La politica di dazi e guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina potrebbe mettere a rischio la crescita dell’economia globale. A dirlo è l’agenzia di rating Fitch che ha calcolato l’impatto delle imposizione volute da Washington a tariffe del 25% sulla restante parte dei 300 miliardi di dollari di importazioni cinesi con una riduzione del PIL mondiale dello 0,4% nel 2020.

Secondo Fitch, inoltre, l’eventuale imposizione di nuovi dazi potrebbe portare a un calo della crescita globale dal 2,8% al 2,7% quest’anno e dal 2,7 al 2,4% nel 2020.

A farne le spese sarebbero soprattutto Cina e States che nel 2020 potrebbero registrare una riduzione del PIL rispettivamente dello 0,6% e dello 0,4%.

Tutti i dati, rileva Fitch, porterebbero alla più debole crescita mondiale dal 2009, anche se ancora lontana da una recessione globale, leggermente peggiore anche di quella del 2012, quando si registrò il picco della crisi dei debiti sovrani in Europa. In caso di tariffe Usa sull’auto e di una Brexit senza accordo – conclude Fitch – il costo per l’Eurozona sarebbe “molto maggiore”.