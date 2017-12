Fitch alza le stime di crescita dell’Italia

(Teleborsa) – L’agenzia di rating Fitch è ottimista sulla crescita italiana tanto da rivedere al rialzo i target forniti in precedenza.

Ora stima una espansione del Prodotto Interno Lordo all’1,6% per l’anno in corso rispetto al +1,4% stimato prima mentre per il 2018 prevede che il PIL aumenterà dell’1,3% contro il +1,1% previsto in precedenza. La stima per il 2019 è +1%.

L’agenzia spiegando la decisione di rialzo delle proprie stime cita il “miglioramento del clima di fiducia fra le imprese” e una “maggiore volontà di investimento”, oltre “al generale miglioramento dell’economia e al rinnovo degli incentivi fiscali”.