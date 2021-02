Fit Cisl sollecita investimenti per i tre aeroporti calabresi

editato in: da

(Teleborsa) – La FIT CISL Calabria esprime preoccupazione per gli effetti negativi prodotti dalla pandemia di Covid-19 sugli aeroporti di Lamezia, Crotone e Reggio Calabria. Giuseppe Larizza, Segretario Generale FIT CISL Calabria, sottolinea che lo scalo lametino ha perso 2 milioni di passeggeri nel 2020 rispetto all’anno precedente (– 77,1 %), quello di Reggio Calabria – 71,2 % con la perdita di circa 250 mila passeggeri rispetto al 2019, mentre Crotone ha subito una riduzione di 115mila passeggeri, corrispondente a – 55,6 %. Larizza ricorda che Sacal Spa gestore unico dei tre aeroporti, e la Sacal GH hanno fatto ricorso alla CIGS per circa 300 lavoratori. A questi si aggiungono 80 lavoratori stagionali che vivono una condizione di maggiore incertezza.

La FIT Cisl Calabria sollecita un coordinamento con il Presidente della Regione, l’assessore ai Trasporti ed i sindaci di Lamezia, Crotone e Reggio Calabria, per il varo di un piano di investimenti sui tre scali per dare corso a opere di ammodernamento che li renda attrattivi ed ecosostenibili. Alla Sacal si chiede di operare nell’interesse dell’intero sistema aeroportuale calabrese per valorizzare le rispettive vocazioni territoriali dei tre scali.