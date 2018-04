Fisco, oltre 1 milione di accessi al 730 precompilato

editato in: da

(Teleborsa) – Una partenza boom. Sono oltre 1 milione gli accessi dei contribuenti alla dichiarazione precompilata nei primi 4 giorni (dal 16 al 20 aprile) dal lancio della piattaforma online, circa il 60% in più rispetto allo scorso anno.

COMPILAZIONE ASSISTITA – Da quest’anno, inoltre, la compilazione sarà “assistita”: il Fisco, infatti, guiderà il contribuente passo passo nell’inserimento di nuove spese deducibili o detraibili non presenti tra i dati precompilati. Lo afferma l’Agenzia delle entrate con una nota. In questo caso, i controlli verranno effettuati solo sulle nuove spese inserite, si legge, e non su quelle già comunicate all’Agenzia dagli altri enti.

Tanti i canali di assistenza, messi a disposizione dell’Agenzia. Prima di tutto, il sito internet dove sono presenti anche le Faq con le risposte alle domande più frequenti, ma anche il call center, che risponde dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 17, e il sabato dalle ore 9 alle ore 13, ai seguenti numeri: 848.800.444 da rete fissa, 06 966.689.07 da cellulare e +39 06.966.689.33 per chi chiama dall’estero. E’ anche possibile dialogare “a tu per tu” con le Entrate anche tramite Facebook, conclude la nota, utilizzando la chat Messenger, oppure prenotare online un appuntamento in ufficio con un funzionario.