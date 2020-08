Fisco, Misiani: ridurre e redistribuire pressione fiscale

editato in: da

(Teleborsa) – “E’ uno dei nostri obiettivi più importanti. Un sistema fiscale più equo, più semplice e più favorevole allo sviluppo sostenibile è un punto chiave della strategia di rilancio del Paese”. Lo ha detto il Viceministro dell’Economia Antonio Misiani, intervistato da Affaritaliani.it, parlando del piano di riduzione delle tasse per il prossimo anno.

“La pressione fiscale – dice Misiani – va progressivamente ridotta ma va anche redistribuita, alleggerendo il carico sulle famiglie con figli, le imprese che investono, il ceto medio e facendo pagare di più chi evade e chi inquina. Il sistema va sburocratizzato e sempre più digitalizzato. Le risorse non sono infinite e non potremo recuperarle a debito o col Recovery Fund. Bisognerà fare delle scelte: sull’evasione, sulle tax expenditures, sui sussidi ambientalmente dannosi. E intervenire ad ampio raggio: la discussione sulla modellistica Irpef che tanto appassiona i cultori della materia è importante ma rappresenta solo una parte di ciò che va deciso per fare la riforma di cui l’Italia ha bisogno”.