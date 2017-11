Fisco, MEF: entrate tributarie in aumento

(Teleborsa) – Nel periodo gennaio-settembre 2017 le entrate tributarie erariali, accertate in base al criterio della competenza giuridica, ammontano a 316.349 milioni di euro, in aumento dello 0,9% (+ 2.891 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo del 2016.

Nel mese di settembre, il gettito delle entrate tributarie registra un calo di 1.077 milioni di euro. Il risultato – spiega una nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – “è determinato dal minor gettito dell’Irpef versata in autoliquidazione (-551 milioni di euro) per lo slittamento del temine di pagamento al mese di ottobre e dal minor gettito dell’IVA sugli scambi interni (- 224 milioni di euro) dovuto all’ampliamento della platea dei soggetti interessati allo split payment.

A tal proposito, il Tesoro ricorda che i soggetti interessati dallo split payment, nella fase di prima applicazione, devono accantonare le somme dovute all’erario, a titolo di imposta sul valore aggiunto per le operazioni di acquisto di beni e servizi, e versarle alle scadenze del 16 novembre e del 18 dicembre prossimi.

Per quanto riguarda le imposte dirette, nei primi nove mesi dell’anno registrano un gettito complessivamente pari a 170.475 milioni di euro, con una riduzione di 437 milioni di euro (- 0,3%) rispetto allo stesso periodo del 2016. Le entrate Irpef ammontano a 132.890 milioni di euro, in crescita di 1.286 milioni di euro (+1,0%) per effetto principalmente dell’andamento positivo delle ritenute da lavoro dipendente e da pensione che mostrano un aumento di 1.684 milioni di euro (+1,5%) in linea con la crescita tendenziale dell’occupazione. Gli introiti dell’Ires registrano una diminuzione di 573 milioni di euro (-3,1%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il minor gettito è imputabile ai provvedimenti che hanno determinato un significativo alleggerimento del carico fiscale per le imprese, tra i quali la riduzione dell’aliquota dal 27,5% al 24%, la maggiorazione degli ammortamenti e la più vantaggiosa deducibilità della svalutazione e delle perdite sui crediti delle banche e delle imprese di assicurazione.

Le imposte indirette sono pari a 145.874 milioni di euro, in aumento del 2,3% (+3.328 milioni di euro) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le entrate dell’IVA sono pari a 87.074 milioni di euro con un incremento di 2.367 milioni di euro (+2,8%).

Il gettito relativo ai giochi, pari a 10.527 milioni di euro, presenta, nel complesso, una variazione negativa di 215 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2016.

Quanto, infine, alle entrate derivanti dall’attività di accertamento e controllo, riferite solo ai ruoli dei tributi erariali, si sono attestate a 7.433 milioni di euro e presentano una variazione positiva rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+1.261 milioni di euro, pari a +20,4%).