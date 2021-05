Fisco, CAF-Cia incontra l’Agenzia delle Entrate

editato in: da

(Teleborsa) – “Il direttore del CAF-Cia Agricoltori Italiani, Maurizio Scaccia, ha incontrato Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate e presidente dell’Agenzia delle entrate- riscossione”

Lo comunica in una nota CAF-Cia Agricoltori italiani, rete dei centri di assistenza fiscale afferenti al comparto agricolo sottolineando che “Al centro del confronto c’è stata la questione legata alla deducibilità dei contributi Inps degli imprenditori agricoli, sia per gli aspetti normativi, sia per quelli relativi alla documentazione da richiedere ai contribuenti ai fini di una corretta deduzione dell’onere”

Ruffini – conclude la nota – “ha ascoltato le proposte di CAF-Cia confermando l’impegno ad approfondire i temi posti all’attenzione dell’Agenzia”.