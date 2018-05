Fisco, 5 per mille cresce la platea

editato in: da

(Teleborsa) – Cresce ancora la platea del 5 per mille nel 2018, con quasi 60mila “candidati” e oltre 5mila nuove domande di iscrizione. Lo afferma l’Agenzia delle Entrate, sottolineando che gli elenchi provvisori sono online sul sito internet nella sezione Agevolazioni fiscali. La prossima data da ricordare è il 21 maggio, “termine entro cui gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche possono chiedere la correzione di eventuali errori di iscrizione negli elenchi. Gli elenchi aggiornati saranno pubblicati entro il 25 maggio”.

Le richieste dei potenziali beneficiari, spiega l’agenzia fiscale, sono 59.392 e i nuovi iscritti ammontano a 5.301 per le varie categorie. Oltre l’80% dei soggetti in corsa, 48.266, sono realtà che operano nel volontariato, mentre 10.540 sono associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni ai fini sportivi. A seguire, gli enti della ricerca scientifica e dell’università, con 480 in lista, e quelli della salute, che sono 106.