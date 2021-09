First Capital, utile di 21,6 milioni di euro nel 1° semestre 2021

(Teleborsa) – Il CdA di First Capital – holding di partecipazione finanziaria quotata su AIM Italia e specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity – ha approvato il bilancio consolidato intermedio al 30 giugno 2021. Il primo semestre si è chiuso con un risultato netto consolidato di 21,6 milioni di euro (-0,75 milioni di euro nel primo semestre 2020).

Il Patrimonio Netto consolidato è pari a euro 76,3 milioni (euro 56,8 milioni al 31 dicembre 2020), di cui euro 2,5 milioni di pertinenza di terzi (euro 1,2 milioni al 31 dicembre 2020). L’incremento, per euro 19,5 milioni, è imputabile all’incremento del valore delle principali partecipazioni in portafoglio, al netto della distribuzione di dividendi per euro 0,6 milioni e dell’acquisto netto di azioni proprie per euro 2,5 milioni.



“Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti nel primo semestre dell’anno – ha commentato l’AD Vincenzo Polidoro – Abbiamo realizzato un utile netto di 21,6 milioni di euro, il più alto di sempre e superato ampiamente i 100 milioni di euro di total assets, a conferma della crescita continua e solida delle principali società in portafoglio”.

La società sottolinea che la partecipazione collegata in Industrie Chimiche Forestali ha generato un incremento netto di fair value del portafoglio per 23,02 milioni di euro. Il principale contributo all’incremento di fair value del portafoglio nel semestre è pervenuto dalla crescita di valore delle partecipate Intred, Labomar e Orsero, le cui variazioni di fair value nel periodo sono state pari rispettivamente a 8,72 milioni, 7,28 milioni e 3,24 milioni.