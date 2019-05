First Capital, dismissione parziale partecipazione in Tinexta

editato in: da

(Teleborsa) – First Capital, holding finanziaria specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity e di Private Equity, fa sapere che, in un’ottica di diversificazione del portafoglio, è stato dismesso circa il 50% della partecipazione in Tinexta detenuta al 31 dicembre 2018, portando la partecipazione residua al 2% circa del capitale sociale.

La dismissione parziale, con un controvalore complessivo di 8,1 milioni di euro, ha determinato il realizzo di una plusvalenza di 5,4 milioni ed ha generato, in termini di ritorni, un cash multiple del 3,2x ed un IRR superiore al 50%.