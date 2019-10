First Capital continua l’acquisto di azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – First Capital, tra il 23 ed il 27 settembre 2019 inclusi, ha acquistato 270 azioni proprie, pari allo 0,011% dell’attuale capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 11,400 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 3.078 euro.

Pertanto, al 30 settembre, essendo presenti altre azioni già in portafoglio, la holding di partecipazione finanziaria detiene direttamente 72.883 azioni proprie, pari al 2,853% del capitale sociale.

Intanto, in Borsa, First Capital presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia e si attesta a 11,8 euro.

