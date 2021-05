First Capital, assemblea approva bilancio. Marco Maria Fumagalli nuovo presidente

editato in: da

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di First Capital, holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di private equity, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020 e deliberato di destinare a riserve l’utile d’esercizio, pari a 5.286.421 di euro.

L’assemblea ha anche preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, che ha registrato un risultato netto di 7,94 milioni di euro e un Patrimonio Netto consolidato pari a 56,8 milioni di euro. È stata inoltre deliberata la distribuzione di un dividendo lordo di 0,25 euro per azione, utilizzando riserve disponibili.

I soci hanno provveduto, a seguito della scomparsa di Paolo Giuseppe La Pietra, a reintegrare il CdA a 7 membri. Sulla base della lista presentata dall’azionista CHUI S.r.l., è stata nominata quale nuovo componente del consiglio di amministrazione Marina Balzano (in possesso dei requisiti di indipendenza. Inoltre, il CdA ha nominato Marco Maria Fumagalli Presidente della società.

Via libera, infine, alla proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie da parte del consiglio di amministrazione, in una o più tranche, entro 18 mesi, in misura liberamente determinabile dal consiglio, sino ad un numero massimo di azioni tale da non eccedere il 20% del capitale sociale.

