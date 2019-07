editato in: da

(Teleborsa) – First Capital , nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 19 luglio 2019 inclusi, ha acquistato n. 540 azioni proprie, pari allo 0,021% dell’attuale capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 12,000 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 6.480,00 euro.

Pertanto, ad oggi, essendo già presenti altre azioni in portafoglio, First Capital detiene direttamente n. 67.483 azioni proprie, pari al 2,642% del capitale sociale.