Firenze, Menarini farmaceutica “docente” di lavoro per giovani laureati

(Teleborsa) – “Lezione di lavoro” all’Università di Firenze per più di 50 studenti del corso di studio in CTF e Farmacia da parte di due alti Dirigenti di “Menarini”. Docenti d’eccezione Massimo Galeazzi e Jacopo Francalanci, rispettivamente “Direttore Risorse Umane Italia” e “Regulatory Affairs Manager” della casa farmaceutica fiorentina. Jacopo Francalanci è di fatto testimone diretto di un’opportunità professionale vissuta per due anni nella sede di Singapore dell’Azienda, dopo aver conseguito la laurea in biologia.

L’incontro, organizzato nel Centro Didattico Morgagni dell’Ateneo fiorentino, fa parte di una serie di iniziative di Employer Branding, per far conoscere la propria realtà di industria farmaceutica italiana e per andare incontro alla crescente esigenza degli studenti universitari di comprendere quale strada percorrere dopo la laurea e sul modo di orientarsi nel lavoro.

“In un mondo di forti cambiamenti in cui le professionalità mutano velocemente – ha dichiarato il Direttore Galeazzi – la vicinanza fra mondo dell’impresa e mondo didattico diventa fondamentale per colmare questo gap e aiutare i ragazzi a meglio orientarsi nel mondo del lavoro”.

La lezione ha rappresentato per gli studenti un’opportunità di confronto con il Gruppo Menarini. All’incontro hanno partecipato Elisabetta Teodori, Presidente del Corso di Laurea in Farmacia, Stefano Menichetti, Presidente del Corso di Laurea in CTF e Cristina Luceri, delegato al Job Placement per la Scuola di Scienze della Salute Umana.

“Abbiamo assolutamente bisogno di trovare connessioni con il mondo delle imprese – ha detto Vanna Boffo, delegato del Rettore per il Job Placement – per far comprendere agli studenti che cosa significhi cercare lavoro, trovarlo, ma anche che cosa significhi lavorare all’interno di una grande azienda, com’è Menarini”.

Prossimo incontro l’11 marzo 2019 presso l’Aula Magna dell’ex Presidenza di Medicina. “Menarini” illustrerà agli studenti del corso di studio in Medicina e Chirurgia, le opportunità professionali nel mondo aziendale per i giovani medici.