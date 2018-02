Fintel sigla finanziamento da 81,5 milioni per costruzione impianto eolico in Serbia

(Teleborsa) – Fintel Energia comunica che la controllata serba MK-Fintel Wind A.D. ha sottoscritto un contratto di finanziamento di 81,5 milioni di euro per il completamento del parco eolico di Kosava – Fase I, localizzato a Vrsac, Repubblica di Serbia.

Per il progetto, la cui costruzione è stata avviata a luglio 2017, il Gruppo Fintel aveva già ottenuto uno junior loan dalla serba AIK Banka.

L’investimento complessivo ammonta a 117 milioni di euro, di cui 81,5 milioni finanziati attraverso un pool di banche costituito da Erste Group Bank, Erste Bank Serbia, Austrian Development Bank (OoEb), Unicredit Serbia e Zagrebacka Banka.

La centrale eolica Kosava – Fase I da 69 MW è costituita da 20 turbine da 3,45 MW ognuna. L’impianto, una volta a regime, consentirà di ridurre le emissioni di CO2 in Serbia per circa 170mila tonnellate per anno e di produrre energia verde per circa 57mila famiglie.

La fase di costruzione vede impiegate 90 persone che si ridurranno a 10 dopo l’entrata in esercizio, attesa per la fine del 2019.