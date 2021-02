Fintech, partnership tra Nexi e PayDo per pagamenti digitali in Europa

editato in: da

(Teleborsa) – Nexi, azienda italiana leader in servizi e infrastrutture per i pagamenti digitali, ha stretto una partnership con PayDo, fintech italiana specializzata nell’offerta di servizi innovativi a supporto degli istituti di credito. L’accordo prevede che Nexi Open, l’ecosistema Open Banking di Nexi, si arricchisca di Plick, il servizio di PayDo che consente di inviare denaro senza limiti di importo in tutta Europa, conoscendo esclusivamente l’indirizzo mail o il numero di telefono del beneficiario.

Le banche partner di Nexi che scelgono Nexi Open potranno ora offrire ai propri clienti Plick, che consente di inviare un pagamento irrevocabile e senza limiti di importo in tutta Europa, via mail, WhatsApp o SMS. Il beneficiario, anche se cliente di una banca che non ha aderito a Plick, può procedere all’incasso inserendo il proprio IBAN, senza doversi registrare ad alcun servizio o installare alcuna app.

“Plick consente agli istituti di credito di offrire ai propri clienti una soluzione smart, veloce e sicura che abilita nuovi casi d’uso dei pagamenti digitali – ha commentato Gianluca Finistauri, Head of Digital Corporate banking di Nexi – È ideale per i pagamenti tra privati, ma anche tra le imprese, per esempio per il pagamento istantaneo di un fornitore, o tra privati e aziende”.

“Le potenzialità di personalizzazione fornite dal servizio Plick, inoltre, consentiranno alle Banche partner di Nexi Open di poter usufruire di un servizio tagliato su misura in base alle singole esigenze – ha dichiarato Donato Vadruccio, Founder e CEO di PayDo – La collaborazione tra PayTech, Banche e FinTech consente di generare innovazione e valore per tutti”.