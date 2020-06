Fintech, Abi Lab e GFT Italia guidano progetto europeo Infinitech

editato in: da

(Teleborsa) – Abi Lab, il Centro di ricerca e innovazione promosso dall’Associazione bancaria italiana, insieme a GFT Italia, società leader in tecnologia per la trasformazione digitale del settore finanziario, guidano un nuovo gruppo di lavoro europeo su Intelligenza artificiale e Big data.

La nuova struttura nasce nell’ambito della Big Data Value Association (BDVA), l’organizzazione no profit punto di riferimento in Europa per Intelligenza artificiale e Big data con oltre 200 associati tra imprese, università ed enti.

“La tecnologia sta rapidamente trasformando il settore dei servizi finanziari e assicurativi. – sottolinea Abi in una nota – Nel campo finanziario la trasformazione digitale agisce sui servizi e sui processi utilizzati nella produzione di questi servizi. L’Intelligenza artificiale ha un ruolo importante, perché permette di analizzare vasti set di dati, valutando rischi e prospettive. Di qui processi più intelligenti e automatizzati, insieme a servizi su misura per le esigenze del cliente”.

In particolare, Abi Lab e GFT Italia si sono distinte a livello europeo e in ambito BDVA attraverso il progetto europeo Infinitech, cui partecipano 48 partner, tra cui diverse banche, di 16 nazioni diverse. Infinitech, coordinato da GFT Italia, è stato finanziato dall’Ue con quasi 16 milioni di euro, con l’obiettivo di stabilire un’architettura di riferimento che possa supportare le organizzazioni del settore finanziario e assicurativo nei processi di innovazione connessi a Intelligenza artificiale (Artificial Intelligence – Ai), Big data, Internet delle cose (Internet of things – IoT). Abi Lab, come partner di Infinitech collaborerà con GFT Italia per testare soluzioni per le banche italiane in ambienti protetti.

La spesa in tecnologia e innovazione è una voce sempre più importante per il mondo bancario italiano. Secondo l’ultima rilevazione Abi – Cipa sull’Information Technologies (It) gli investimenti 2018 dei diciannove gruppi del campione sono stati pari a 4,7 miliardi di euro. La spesa è sicuramente sottostimata, visto che nel campione mancano i centri di servizi consortili, i cui investimenti si riflettono sulle banche che ne usufruiscono.