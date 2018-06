Fintech, ABI avvia la sperimentazione del sistema blockchain

editato in: da

(Teleborsa) – Un primo gruppo di banche italiane ha avviato la sperimentazione operativa di una blockchain, tecnologia che consiste in un processo in cui un insieme di soggetti condivide risorse informatiche per rendere disponibile alla comunità di utenti un database virtuale.

E’ previsto l’avvio di una prima sperimentazione della blockchain in 14 realtà del mondo bancario italiano. ABI Lab, il laboratorio tecnologico promosso dall’Associazione Bancaria Italiana, e le banche che partecipano al progetto “sono impegnate sull’applicazione della blockchain ai processi interbancari, con l’obiettivo di conseguire i vantaggi derivanti dalla trasparenza e visibilità delle informazioni. La blockchain permette la creazione e gestione di un grande database distribuito per la gestione di transazioni condivisibili tra più nodi di una rete. Senza poggiarsi su di un soggetto unico centrale questo nuovo paradigma di database distribuiti – le Distributed Ledger Technology (DLT) – cambia il modo di pensare e progettare le modalità di relazione e lo scambio di valore tra gli attori partecipanti” spiega l’ABI.

“La fase pilota ambisce a costituire una base per successive implementazioni sinergiche delle tecnologie DLT, estendendone l’applicazione anche a nuovi e diversi ambiti e processi grazie alla maggiore conoscenza di questi strumenti innovativi, favorita da progetti come questo che coinvolgono potenzialmente l’intero settore bancario. Tutto ciò, che è espressione del fintech, sta rivoluzionando il mondo bancario con sperimentazioni che spaziano dalla digital identity, alla gestione dei bandi di gara, alle piattaforme di donazioni e ai pagamenti internazionali” conclude l’ABI.