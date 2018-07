Finnair, al via collaborazioni con AirPortr e Cathay Dragon

editato in: da

(Teleborsa) – Finnair, compagnia di bandiera finlandese, ha avviato due importanti collaborazioni. La prima con AirPortr, principali innovatori nel settore bagagli, e l’altra con Cathay Dragon (affiliata di Cathay Pacific) per il code share su alcune rotte verso destinazioni asiatiche operate dalla compagnia.

La collaborazione con AirPortr inizierà all’aeroporto di Londra Heathrow sia per il ritiro bagagli sia per il check in. Il servizio accessorio digitale è progettato per migliorare l’esperienza dei clienti consentendo loro di organizzare il ritiro del bagaglio dalla porta di casa o hotel. La valigia viene poi consegnata al check-in per loro conto, con i bagagli che possono essere ritirati presso la loro sede a Londra fino a poche ore prima della partenza o farselo consegnare direttamente a casa o in albergo. Ciò significa che ci si potrà recare direttamente al gate, senza dover portare personalmente i bagagli all’aeroporto e trascorrere il tempo in coda al check-in e alla sicurezza. Finnair diventa il terzo vettore oneworld a usufruire del servizio AirPortr, gli altri partner sono British Airways e American Airlines a Heathrow, e British Airways a Gatwick.

Finnair e Cathay Pacific Airlines, con sede a Hong Kong, hanno concordato una nuova cooperazione in code share sulle rotte operate da Cathay Dragon, affiliata di Cathay Pacific Airline, tra Hong Kong e alcune destinazioni selezionate in Asia. Il nuovo accordo di code share aggiunge nuove destinazioni alla rete di Finnair in Asia.