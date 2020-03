Finlogic, riceve certificazione FCS per la sostenibilità

editato in: da

(Teleborsa) – Finlogic ha ricevuto la certificazione FSC® (Forest Stewardship Council®), un attestato internazionale, indipendente e specifico per il settore forestale e i prodotti, legnosi e non legnosi, derivati dalle foreste che viene attribuito ad aziende gestite correttamente e responsabilmente secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

Il possesso della certificazione FSC di “Catena di custodia” consente a Finlogic di rendere tracciabile la provenienza del legname o della carta utilizzati per le etichette, dimostrando in modo trasparente e tangibile il proprio attivo contributo a una gestione responsabile della materia prima dalle foreste.

Dino Natale, amministratore Delegato di Finlogic, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di aver ottenuto la certificazione FSC® che è un riconoscimento esterno autorevole delle strategie che stiamo mettendo in atto da tempo sul fronte della sostenibilità. Riteniamo parte della nostra missione di azienda responsabile non solo perseguire lo sviluppo di prodotti sempre più competitivi, ma anche di farlo con la massima attenzione al rispetto dell’ambiente e a non depauperare il patrimonio forestale che è un bene di tutto il pianeta”.

(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)