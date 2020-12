Finlogic presenta la stampante 3D Layerloop

editato in: da

(Teleborsa) – Finlogic annuncia l’ingresso nel segmento dell’Additive Manufacturing & IOT della stampa in 3D realizzando Layerloop, la prima stampante 3D prodotta interamente dalla controllata Smart Lab 3D dopo un anno di sperimentazioni e test.

La stampante 3D di nuova concezione sarà la prima al mondo capace di produrre oggetti in serie che integrino al proprio interno tag RFID o NFC, attraverso una testina di stampa proprietaria e brevettata.

Parte del focus tecnologico di questo sistema è stato orientato verso la conversione della stampa 3D a sistema desktop di produzione di piccoli lotti in serie in una vasta gamma di polimeri e tecnopolimeri plastici (sino ai compositi in fibra di Carbonio).

La stampante 3D Layerloop sarà interamente prodotta negli stabilimenti di Smart Lab 3D.