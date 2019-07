Finlogic, finalizzato accordo per rilevare System Code

editato in: da

(Teleborsa) – La controllata di Finlogic, Tecmark, ha finalizzato l’acquisizione del 100% della società System Code, in attuazione dell’accordo siglato e comunicato in data 4 luglio 2019.

Alla data odierna, 23 luglio, si sono verificate le condizioni sospensive contrattualmente previste oltre al rilascio delle garanzie concordate in sede di signing. La società ricorda che l’attuale management della System Code continuerà in via esclusiva la propria attività in favore della società per almeno quatto anni.

Il prezzo di acquisto definito in Euro 650.000 è stato corrisposto per Euro 400.000 in data odierna mentre la rimanente quota è ripartita in 3 earn-out da pagarsi alle scadenze di 30 giorni dalla chiusura degli esercizi 2019-2020-2021 al verificarsi di definiti target di Ebitda.

System Code con sede a Osio Sotto (BG), progetta e implementa soluzioni per l’etichettatura e l’identificazione, dal 1997.

