Finlogic, finalizzato accordo per acquisto 51% di Irideitalia

editato in: da

(Teleborsa) – Finlogic ha sottoscritto, l’atto per l’acquisizione del 51% della società Irideitalia, in attuazione dell’accordo siglato in data 19 luglio 2018.

Il prezzo di acquisto pari complessivamente a 0,550 milioni di Euro (comprensivo di earn-out) è stato corrisposto per 0,400 milioni di Euro in data odierna, mentre la restante parte sarà corrisposta in due tranche di cui 0,100 milioni di Euro, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 e 0,050 milioni di Euro, a titolo di earn-out, successivamente all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

Alla data odierna – spiega una nota – si sono verificate le condizioni sospensive contrattualmente previste oltre al rilascio delle garanzie concordate in sede di signing.

La società che, al fine di garantire continuità nella gestione, ad esito dell’operazione, Marina Pazzaglia (socio venditore ed attuale Presidente del Consiglio di amministrazione di Irideitalia Srl), resterà coinvolta nella governance.