Finlogic, finalizzato accordo per acquisizione 100% STAF

(Teleborsa) – Finlogic, attiva nel settore dell’Information Technology con soluzioni complete per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti, ha sottoscritto l’atto per l’acquisizione del 100% della società STAF, in attuazione dell’accordo siglato in data 18 dicembre 2019.

Il prezzo di acquisto, pari complessivamente a 4,6 milioni di Euro, è stato integralmente versato da Finlogic ai soci venditori.

Si sono verificate dunque le condizioni sospensive contrattualmente previste, oltre al rilascio delle garanzie concordate in sede di signing.

La società ricorda che, al fine di garantire continuità nella gestione, resteranno coinvolti nella governance operativa tutti gli attuali manager (figli dei soci-venditori) che continueranno a svolgere le stesse mansioni nell’ottica di continuità con le politiche economiche e di business portate avanti dalla società.

