Finlogic, finalizzato accordo per 51% di Smart lab industrie

(Teleborsa) – Finlogic, attiva nel settore dell’Information Technology con soluzioni complete per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti, in attuazione dell’accordo siglato in data 20 dicembre 2018 per rilevare il 51% di Smart lab industrie 3d, ha acquisito la quota del 20% dalla Signora Pascazio e sottoscritto l’aumento di capitale sociale per la restante quota.

L’esborso finanziario complessivo di 80 mila euro è stato corrisposto in un’unica soluzione in data odierna, 28 Febbraio 2019.