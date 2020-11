Finecobank, utili e ricavi in forte crescita nei 9 mesi

editato in: da

(Teleborsa) – Finecobank chiude i primi 9 mesi del 2020 con un utile netto di periodo pari a 246,3 milioni ed evidenzia un aumento del 22,7% ” grazie al modello di business diversificato”. Il Risultato di gestione si attesta a €397,5 milioni al 30 settembre 2020, in crescita del 30,8% rispetto ad un anno fa.

I Costi operativi si confermano sotto controllo a 196,7 milioni, in aumento dell’6,2% principalmente per le maggiori spese per il personale e l’avvio della campagna di marketing nel Regno Unito. Il cost/income ratio al netto delle poste non ricorrenti è pari al 33,1%, in calo di 4,8 punti percentuali.

I Ricavi sono pari a 187,1 milioni, in calo rispetto al trimestre precedente principalmente “a causa del minor contributo del brokerage dovuto alla diversa stagionalità, e in rialzo del 13,1%”.

La Banca conferma la sua solidità patrimoniale con un CET1 ratio al 23,28% al 30 settembre 2020 rispetto al 24,19% al 31 dicembre 2019 pro-forma.

“I risultati dei nove mesi evidenziano l’ottima risposta di Fineco al contesto di grande incertezza e complessità che stiamo vivendo – ha dichiarato Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Finecobank -. Siamo molto soddisfatti di questi dati perché confermano la solidità della banca e ancora una volta la forza del modello di business molto diversificato e sostenibile. La digitalizzazione che contraddistingue Fineco dalla sua nascita agevola il raggiungimento di risultati in forte crescita in tutte le aree di business, confermando un grande interesse da parte di tanti clienti a interagire con i mercati e a investire attraverso la nostra piattaforma integrata”. La raccolta di ottobre – continua Foti – “mantiene il trend di crescita molto robusta avviato dall’inizio dell’anno, con un apprezzamento particolare per i nuovi prodotti di investimento proposti da FAM nella seconda metà del mese e pienamente rispondenti alle esigenze della clientela in questa fase complessa. Confermiamo inoltre la crescita strutturale del brokerage, anche rispetto allo scorso anno, grazie alla rivisitazione dell’offerta e all’ampliamento della base di clienti attivi sulla piattaforma”.