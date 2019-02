Finecobank: utile netto 2018 sale a 244 milioni, dividendo 30,3 cents

editato in: da

(Teleborsa) – Finecobank chiude l’anno 2018 con un utile netto rettificato per le poste non ricorrenti in aumento a 244,4 milioni (+11,8%) e ricavi totali per 628,3 milioni (+7,1%) rispetto al 2017.

Il dividendo proposto è di 30,3 centesimi per azione in crescita del 6,3% anno su anno.

Il margine di interesse si attesta a 278,7 milioni di euro in aumento rispetto ai 264,8 milioni di euro del 2017 (+5,2% anno su anno). Le commissioni nette salgono a 300,4 milioni di euro contro ai 30,4 milioni di euro rispetto all’anno precedente (+11,2%). I costi operativi si confermano “sotto controllo” a 244,1 milioni di euro (+4,7% anno su anno). Il cost/income ratio, infatti, si attesta al 38,9% nel 2018, in calo rispetto al 39,7% del 2017.

Nonostante la complessa situazione di mercato – spiega la banca nella nota dei risultati – il 2018 si è chiuso con una raccolta netta record pari a 6,222 miliardi (+4,4%).

“Questi risultati – commenta Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FinecoBank – ribadiscono ancora una

volta la capacità del nostro modello di business di affrontare ogni fase di mercato, grazie a una strategia orientata a un percorso di crescita sostenibile nel lungo periodo”.

(Foto: © ricochet64/123RF)