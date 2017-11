Finecobank, risultati in forte crescita grazie al successo di investing e banking

(Teleborsa) – Ottimi risultati per FinecoBank, che ha pubblicato oggi il resoconto dei 9 mesi, rilevando una forte crescita dei ricavi e dei profitti. I numeri sanno facendo bene al titolo, che guadagna in Borsa quasi l’1% ai massimi intraday.

La banca online del gruppo Unicredit ha chiuso il periodo con un utile netto rettificato dalle poste non ricorrenti in crescita del 7,8% a 156,9 milioni di euro, che include il contributo di 8,3 milioni netti ai Sistemi di Garanzia dei Depositi (DGS).

I ricavi sono aumentati del 6,3% a 430,9 milioni (dato rettificato), trainati dall’area Investing (+14,2%) e da management fees in crescita del 14,5%, grazie al continuo miglioramento dell’asset mix e della produttività della rete e dall’area Banking (+9,7% a/a). Il margine di interesse si attesta a 194,6 milioni di euro registrando una crescita del 4,6% rispetto ai 186,0 milioni di euro dello stesso periodo dell’esercizio precedente

ì

Costi operativi sotto controllo a 174,7 milioni (+2,1%) e Cost/Income ratio in calo al 40,5%. Il Risultato di gestione si attesta così a 256,2 milioni di euro in crescita del 9,3% rispetto a 234,3 milioni di euro dello stesso periodo dell’esercizio precedente.

Il patrimonio netto contabile ammonta a 672 milioni di euro registrando una riduzione di 9,8 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2016. La Banca conferma la sua solidità patrimoniale con un CET1 ratio transitional pari al 20,74% (22,94% a fine 2016). Il Total capital ratio transitional è pari al 20,74% (22,94% a fine 2016).