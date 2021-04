Finecobank, raccolta robusta a marzo. Trimestre oltre 3,3 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Nel mese di marzo la raccolta netta di Finecobank si attesta a 1,2 miliardi di euro (+13% rispetto a 1 miliardo di un anno fa) chiudendo il primo trimestre oltre 3,3 miliardi, un dato ottenuto senza fare ricorso a politiche commerciali di breve periodo che conferma una crescita di nuova dimensione per Fineco. L’asset mix vede un notevole contributo della componente gestita, con 713 milioni nel mese (rispetto a -791 milioni di marzo 2020) e 1,9 miliardi nel primo trimestre che rappresenta il 57% della raccolta complessiva. Nel mese di marzo la componente amministrata si è attestata a 359 milioni, mentre la raccolta diretta è stata pari a 80 milioni.

La strutturale accelerazione del brokerage, sostenuta dalla rivisitazione dell’offerta e dall’ampliamento della base di clienti attivi sulla piattaforma, viene confermata nel mese di marzo da ricavi stimati a circa 24 milioni (-21% rispetto al record storico di un anno fa) con una forte componente degli ordini eseguiti sui mercati esteri. I ricavi stimati da inizio anno sono pari a circa € 65 milioni, proiettando un trimestre record nonostante non si siano replicati i picchi di volatilità dello scorso anno.



Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fineco, dichiara: “Anche il mese di marzo ha visto una raccolta molto solida, confermando la capacità della banca e dei nostri consulenti di affiancare i clienti e di rispondere concretamente alle loro esigenze di investimento. In particolare, la forte crescita della componente gestita e la contemporanea riduzione di quella diretta nel primo trimestre confermano l’efficacia delle iniziative messe in campo per indirizzare la liquidità verso soluzioni evolute, efficienti e di qualità. I risultati del brokerage, con i ricavi che si mantengono sui livelli già elevati dello scorso anno, confermano da parte dei clienti un approccio più orientato a obiettivi di medio-lungo termine e meno influenzato dalla volatilità sui mercati”.