Finecobank, raccolta positiva a ottobre con risparmio gestito al top

(Teleborsa) – Finecobank ha chiuso il mese di ottobre con una raccolta netta di 387 milioni. L’asset mix si è mostrato particolarmente positivo, con i flussi nel risparmio gestito che hanno registrato il miglior mese da gennaio 2018 pari a 517 milioni, grazie al contributo di Fineco Asset Management, che conferma la capacità di sviluppare con rapidità ed efficacia soluzioni di investimento in linea con le esigenze della clientela in ogni contesto di mercato.

La raccolta amministrata è stata pari a 4 milioni, mentre la raccolta diretta si è attestata a -134 milioni per via sia della conversione verso risparmio gestito, sia delle imposte pagate dalla clientela.

Fineco Asset Management a ottobre ha registrato per il secondo mese consecutivo la miglior raccolta mensile retail di sempre (per 359 milioni) in particolare grazie ai nuovi prodotti FAM Target e FAM Megatrends.

Da inizio anno la raccolta netta è stata pari a 4.735 milioni (-9% a/a): la raccolta gestita ha raggiunto 2.436 milioni, la raccolta amministrata si è attestata a -598 milioni e la raccolta diretta a 2.897 milioni.