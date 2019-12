Finecobank in denaro dopo solidi dati raccolta ottobre

editato in: da

(Teleborsa) – Brillante rialzo per Finecobank, che si mette in luce sul listino di Milano con un guadagno del 2,09%. Il titolo beneficia degli ottimi dati della raccolta di ottobre, in linea con l’andamento del mercato, che hanno evidenziato per la banca afflussi netti per 387 milioni ed una raccolta gestita di 517 milioni, al top da gennaio 2018. La raccolta netta da inizio anno si attesta a 4.735 milioni. E per il secondo mese consecutivo Fineco Asset Management registra la miglior raccolta retail mensile di sempre (359 milioni).

Lo scenario di medio periodo per il titolo Finecobank è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l’opposizione della resistenza stimata a quota 11,6 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 11,34. E’ concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 11,18.

