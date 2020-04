FinecoBank corre galvanizzata a boom raccolta

editato in: da

(Teleborsa) – Effervescente Fineco, che scambia con una performance decisamente positiva del 3,32% in Borsa, inseguendo il rally del mercato ed anche per effetto dei solidi dati sulla raccolta di marzo. Il gruppo attivo nel risparmio gestito ha annunciato ieri un boom di raccolta nel mese in cui è scoppiata l’epidemia di coronavirus che ha portato ad afflussi per 1.021 milioni di euro, registrando il miglior risultato da dicembre 2015. Un risultato favorito da un asset mix favorevole alla raccolta della componente amministrata e diretta.

Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa del leader italiano nell’equity trading rispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

L’esame di breve periodo di Fineco classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 9,6 Euro e primo supporto individuato a 9,29. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 9,92.