FinecoBank conclude il programma di acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) – FinecoBank, in data 12 marzo 2020, ha concluso il programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 12 febbraio 2020.

La società comunica che, in data 11 marzo 2020, ha complessivamente acquistato n. 26.000 azioni proprie, pari allo 0,00427% del capitale sociale, al prezzo medio di 7,76 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 201.760 euro.

Nel periodo di attuazione del Programma complessivamente considerato (dal 12 febbraio al 12 marzo 2020), FinecoBank ha acquistato un totale di n. 44.000 azioni proprie, pari allo 0,00722% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di Euro 9,08545, per un controvalore di Euro 399.760.

Alla data del 12 marzo 2020, la società detiene n. 753.310 azioni proprie, pari allo 0,12363% del capitale sociale, includendo le azioni acquistate in data 11 marzo 2020.

Nel frattempo sul listino di Piazza Affari, ottima performance per Fineco, che scambia in rialzo del 15,58%.