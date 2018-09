FinecoBank, aumenta la raccolta netta da inizio anno

editato in: da

(Teleborsa) – La raccolta netta di FinecoBank da inizio anno è stata positiva per 4.452 milioni di euro, di cui raccolta gestita pari a 1.858 milioni (+42%), in aumento del 15% rispetto all’anno precedente.

Lo comunica la società in una nota, precisando che nel solo mese di agosto la raccolta si è attestata a 357 milioni di euro, il 3% in meno al netto delle imposte dei clienti. Il patrimonio totale è aumentato del 9% su anno a 70,4 miliardi di euro, mentre il numero dei clienti totali è cresciuto del 7% superando il milione e duecentomila. Fineco Asset Management gestisce masse per € 8,6 miliardi, di cui € 6,5 miliardi classi retail e circa € 2,1 miliardi relativi a classi istituzionale.

Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fineco, dichiara: “Nel contesto di stagionalità che caratterizza il periodo, il dato di raccolta di agosto si mantiene molto solido, a conferma di un modello di business diversificato e ben bilanciato.