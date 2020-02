FinecoBank acquista azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – In attuazione del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Banca del 10 aprile 2019, FinecoBank comunica che, tra il 12 e il 14 febbraio 2020, ha complessivamente acquistato sul Mercato Telematico Azionario (MTA) 18.000 azioni ordinarie Fineco, pari allo 0,002954% del capitale sociale, al prezzo medio di 11,00 euro per azione, per un controvalore complessivo pari a 198.000 euro.

A seguito degli acquisti finora effettuati, il leader italiano nell’equity trading detiene complessivamente 727.310 azioni proprie, pari allo 0,11936% del capitale sociale.

Nel frattempo, sul listino milanese, migliora l’andamento di Fineco, che si attesta a 11,01 euro, con un aumento dello 0,82%.