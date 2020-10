Fineco, S&P conferma rating e migliora outlook a stabile

editato in: da

(Teleborsa) – L’agenzia di rating S&P Global Ratings ha confermato il rating di FinecoBank ma ha rivisto l’outlook a stabile da negativo in linea con quello sovrano dell’Italia. I rating restano “BBB” per il lungo termine e “A2” per il breve termine.

Secondo l’agenzia, Fineco “sarà meno esposta ai rischi collegati alla forte incertezza dello scenario macroeconomico in Italia rispetto alle banche puramente commerciali, grazie al suo modello di business innovativo, digitale e ben diversificato, che è solo marginalmente concentrato sull’attività creditizia”.

L’outlook stabile di FinecoBank- sottolinea S&P – “riflette il modello di business resiliente della Banca e il limitato rischio di credito le permetterà di assorbire l’imbatto derivante dalle difficili condizioni economiche, ma mantenendo la propria solvibilità”.