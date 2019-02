Fineco, a gennaio 2019 raccolta netta per 348 milioni

editato in: da

(Teleborsa) – A gennaio 2019, la raccolta netta di Finecobank è pari a 348 milioni di euro, dato positivo nonostante il perdurare di una situazione complessa del mercato rispetto a quella registrata nello stesso periodo del 2018. La raccolta gestita è stata pari a 139 milioni di euro, mentre quella amministrata si attesta a 75 milioni di euro e quella diretta a 134 milioni di euro.

Il Patrimonio totale della banca multicanale del Gruppo Unicredit cresce del 5%, attestandosi a 71.309 milioni di euro.

Inoltre le masse gestite, al 31 gennaio di quest’anno sono per 10,2 miliardi di cui ben 6,1 miliardi sono classi retail e i restanti 4,1 relativi ad istituzionali.

In crescita anche il numero di clienti totali che, nel mese di riferimento, arrivano a toccare la cifra di 1.290.000, con una adesione in crescita del 6,5% in più rispetto all’anno precedente.

L’asset mix torna ad essere orientato verso il risparmio gestito con un 40% del valore della raccolta netta.

